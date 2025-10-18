sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Malattie rare, Ambrosini (AriSla): “La cura nasce dal dialogo tra scienza, istituzioni e comunità”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Noi rappresentiamo un modo di vedere la ricerca che mette il paziente al centro, a prescindere da che sia clinica o di base". Lo ha detto Anna Ambrosini, responsabile scientifica di Fondazione AriSla, durante il seminario "Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme", promosso da Aisla e che si è tenuto a Trento. "E' importante avere un linguaggio comune, tenendo sempre la cura come obiettivo finale", ha detto l'esperta. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/Anna_Ambrosini.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991

