sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Malattie rare, Borzaga: “L’ascolto è la prima forma di cura”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "L'ascolto migliora la cura del paziente ma anche quella di chi gli sta intorno, è un approccio fondamentale per sopportare meglio il calvario di questa malattia". Lo ha detto Anna Borzaga, volontaria di Aisla Trentino e figlia dell'economista trentino Carlo Borzaga, intervenendo durante il seminario "Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme", promosso da Aisla e che si è tenuto a Trento 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/Anna_Borzaga.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap