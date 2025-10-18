sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Malattie rare, Fontana (NeMO): ‘alleanza pubblico-privato è stata efficace’

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "A Trento siamo riusciti a costruire un'alleanza vera tra il privato sociale ele istituzioni, partendo dalla necessità e l'urgenza di dare una risposta al bisogno di chi vive una malattia neuromuscolare". Con questa parole Alberto Fontana, segretario nazionale dei centri clinici NeMO ha raccontato come la comunicazione scientifica e la collaborazione pubblico-privato siano riuscite a trasformare innovazione e conoscenza in un linguaggio condiviso della cura, in occasione di un seminario promosso da Aisla che si è tenuto a Trento. 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/Alberto_Fontana.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap