cityfood
cityeventi
domenica 19 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Malattie rare, Zuccarino (NeMO): “Tecnologia è parte della cura”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "La tecnologia migliora la risposta riabilitativa, il segreto è mettere al centro i pazienti". Così Riccardo Zuccarino, fisiatra del NeMO Trento ed esperto del Centro di Ascolto Aiisla ha sintetizzato il ruolo della tecnologia nella cura delle malattie rare durante il seminario "Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme",che si è tenuto all'Itas Forum di Trento 
"https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/10/Riccardo_Zuccarino.mp4"—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap