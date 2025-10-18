Malattie rare, Zuccarino (NeMO): “Tecnologia è parte della cura”

(Adnkronos) – "La tecnologia migliora la risposta riabilitativa, il segreto è mettere al centro i pazienti". Così Riccardo Zuccarino, fisiatra del NeMO Trento ed esperto del Centro di Ascolto Aiisla ha sintetizzato il ruolo della tecnologia nella cura delle malattie rare durante il seminario "Linguaggi della Cura: Solo Lavorando Assieme",che si è tenuto all'Itas Forum di Trento

