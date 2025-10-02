giovedì 2 Ottobre 2025
7 C
Rome
Maltempo oggi sull’Italia, piogge e temporali: è allerta

(Adnkronos) – Ancora maltempo oggi, giovedì 2 ottobre, sull'Italia. Si prevede pioggia, temporali e venti da forti a burrasca. Secondo il bollettino della Protezione civile sono diverse le regioni a rischio.  Un’area di bassa pressione, in approfondimento sui settori ionici, convoglia aria fredda dai Balcani verso l’Italia, accompagnata da precipitazioni a prevalente carattere temporalesco e da venti di burrasca provenienti da Nord, che localmente raggiungeranno anche intensità di burrasca forte, specie sulle regioni centro-meridionali del Paese.  Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi – per rischio idraulico, temporali e idrogeologico – allerta gialla in Puglia, Molise e settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.  La Protezione civile della regione Campania ha inoltre emanato un avviso di allerta meteo valido sull'intero territorio per vento forte e mare agitato lungo le coste fino alle 20 di domani, venerdì 3 ottobre.  
