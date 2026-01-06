Maltempo Roma, esonda Aniene e chiusa via Tiburtina. Domani scuole aperte

- Advertisement -

(Adnkronos) – A Roma esonda il fiume Aniene per la pioggia che cade sulla capitale oggi 6 gennaio. "L'Aniene è esondato questa mattina presto e l'acqua, a causa delle incessanti piogge continua ad uscire ed entrare nell'alveo del fiume. Al momento la zona più colpita è quella di Ponte Mammolo, non a diretto contatto con le abitazioni, alcune persone che si trovavano sul posto sono state allontanante a scopo precauzionale", dice all'Adnkronos Giuseppe Napolitano, capo del dipartimento di protezione civile di Roma. "Il testo di una presunta ordinanza che circola sui social e su whatsapp per la chiusura delle scuole domani 7 gennaio 2026 è un falso. Nessuno ha firmato o emanato alcun provvedimento di questo tipo. Chiunque diffonda notizie false può incorrere in sanzioni anche di natura penale". Lo comunica in una nota Roma Capitale. Nel pomeriggio, l'aggiornamento: "Il fiume Aniene è ancora fuori dal suo alveo, sebbene il clima su Roma sia in deciso miglioramento. Purtroppo la parte alta del fiume, lontana dal comune di Roma, sta ancora ricevendo tanta acqua. Occorre attendere il passaggio della piena e le prossime 6-12 ore saranno determinanti per capire come la piena transiterà", aggiunge Napolitano. "Oltre all'Aniene è fuori alveo anche il fosso Pratolungo: ciò ha determinato la chiusura di via Tiburtina, dal Grande Raccordo Anulare fino a via dei Casali di San Basilio, con alcune strade laterali che sono oggetto di parziale allagamento", spiega. Per quanto riguarda il Tevere invece, anche lui "è fuori dall'alveo naturale ma nel cosiddetto bacino di magra: al momento è in corso una esondazione controllata nella città di Roma. Sono manovre controllate", conclude il direttore della protezione civile di Roma, sottolineando come "continuerà a essere così ancora per qualche giorno: pur rimanendo abbastanza alto, fra i 7 e gli 8 metri, ci sarà un deflusso controllato e ci preoccupa meno in questo frangente, senza sottovalutarlo". La Direzione regionale di Protezione Civile del Lazio ha decretato l’allerta rossa per le zone interessate dal bacino del fiume. ''Assieme al direttore regionale della Protezione Civile, Massimo La Pietra, siamo in costante coordinamento con la sala operativa e i volontari presenti sul posto. Pertanto, si invitano tutti i cittadini e, in particolare, coloro che ricadono nella zona rossa, a evitare spostamenti nelle prossime ore e mantenere uno stato di precauzione'', dice l’assessore alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli. "La quantità di pioggia caduta in questi due giorni ha esaurito e superato abbondantemente la quantità di pioggia di tutto il mese di gennaio. La rete per ora regge, non abbiamo crisi importanti. I municipi più colpiti sono il IV, V e VI", spiega ancora Napolitano. "Da domenica pomeriggio ad oggi posso dire che tutta la struttura capitolina e vigili del fuoco stiano reggendo molto bene all'impatto di questo momentaneo passaggio di maltempo che, – conclude Napolitano – stando alle previsioni meteo, dovrebbe esaurirsi in serata".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)