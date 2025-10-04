Manifestazione pro Pal a Roma, accerchiata e minacciata cronista Adnkronos

(Adnkronos) – Una cronista dell'agenzia AdnKronos accerchiata e minacciata da persone incappucciate a Roma, oggi 4 ottobre, nella giornata caratterizzata dalla manifestazione per Gaza. Gli incappucciati hanno fatto l'ingresso sulla scena e sono arrivati su piazza San Giovanni. Si sono radunati a terra e, con la copertura di alcuni ombrelli, si sono spogliati dei vestiti neri e dei cappucci. Una cronista dell'Adnkronos che stava scattando delle foto è stata minacciata e costretta a cancellare le immagini. Nel corso del pomeriggio, è stata danneggiata a Roma una vetrina del supermercato Carrefour in via Labicana. Secondo alcuni testimoni, gli autori del gesto sono "persone vestite di nero con il volto coperto". Sulla vetrina il simbolo degli anarchici con la vernice nera e le scritte 'Boicotta' e 'Free Gaza'. In precedenza alcuni manifestanti avevano gettato un fumogeno accesso in direzione di una camionetta della Guardia di Finanza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)