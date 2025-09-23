Mantova, scende dall’auto per chiudere il garage: 54enne muore travolta dalla sua vettura

martedì 23 Settembre 2025
(Adnkronos) – Scende dalla sua auto per chiudere il basculante del garage, ma viene travolta dalla stessa vettura. Così, nella mattinata di oggi, ha perso la vita Patrizia Sciambarella, 54 anni. Il dramma si è consumato intorno alle 8.30 a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. La donna, dopo aver fermato la macchina davanti alla propria abitazione, era scesa per chiudere l’ingresso del garage. Per cause ancora da chiarire, l’auto ha improvvisamente ripreso la marcia, investendola e schiacciandola a terra. Immediati i soccorsi: il personale del 118 ha tentato di salvarle la vita e l’ha trasportata d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale civile di Castiglione delle Stiviere. La 54enne è giunta però al pronto soccorso già priva di vita. Sul posto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, che hanno svolto i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma è stata affidata ai familiari, sconvolti dall’improvvisa tragedia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

