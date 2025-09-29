lunedì 29 Settembre 2025
Martina Colombari dopo le critiche a Ballando con le stelle: “Non mi è concesso essere vulnerabile”

Martina Colombari si difende dalle critiche ricevute dopo la prima puntata di Ballando con le stelle. Ospite oggi, lunedì 29 settembre, a La volta buona, l'attrice ha parlato a cuore aperto del suo vissuto, segnato da alcune difficoltà, ben lontano dall'ideale di "personaggi con una vita perfetta e irraggiungibili".  "Sono donna di spettacolo, ma sabato sera su quella pista non è scesa un personaggio, è scesa Martina", ha dichiarato Colombari, facendo riferimento ai giudizi che l'hanno definita "troppo rigida" e "poco emotiva". "La vita mi ha portata a strutturarmi tanto – ha spiegato – non solamente per la vittoria così giovane a Miss Italia, ma tutto quello che poi è arrivato con la famiglia e con mio figlio".   L'ex Miss Italia ha spiegato quanto il suo percorso personale abbia influito sulla sua presenza scenica: "Se non fossi stata così corazzata, non sarei riuscita a reggere tutto quello che è successo", ha aggiunto l'attrice con le lacrime agli occhi. E ha concluso: "Non mi è concesso essere leggera e vulnerabile".  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

