giovedì 2 Ottobre 2025
9.5 C
Rome
Top News

Mese prevenzione dentale, Ghirlanda (Andi): “Oggi sfida è benessere gengivale”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Negli anni '80 un bambino di 12 anni aveva in media oltre 10 denti cariati. Oggi siamo scesi a meno di 1: un risultato straordinario, frutto di decenni di impegno nella prevenzione. Ma adesso dobbiamo spostare lo sguardo oltre il dente in sé: la vera sfida è prendersi cura dei tessuti di sostegno, a cominciare dalle gengive, per garantire benessere e qualità della vita a una popolazione che invecchia". Lo ha detto Carlo Ghirlanda, presidente dell'Associazione nazionale dentisti italiani (Andi), in occasione della conferenza stampa alla Camera dei deputati per il 45esimo Mese della prevenzione dentale, la più longeva campagna italiana per l'igiene orale, nata dalla collaborazione tra Andi e Mentadent. La salute gengivale "è ancora troppo spesso trascurata – ha proseguito Ghirlanda – Tutti si lavano i denti al mattino, ma non sempre con la consapevolezza che quel gesto è prevenzione attiva. Come è successo con la carie, dobbiamo ora agire sulla motivazione e sulla conoscenza". Per Ghirlanda, il punto è chiaro: "Solo un sistema informativo efficace, che unisca informazione scientifica e consapevolezza personale, può davvero cambiare le abitudini della popolazione e prevenire le patologie parodontali, sempre più diffuse, ma ancora sottovalutate". 
—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved