Meteo, ecco la svolta: in arrivo la classica ottobrata

(Adnkronos) – Ottobrata, dove sei? Dai meteorologi arrivano buone notizie, dopo la fase di maltempo sull'Italia che ha caratterizzato questo ultimo periodo. "Dopo alcuni giorni con temperature ben sotto le medie climatiche, temporali e venti molto forti, nei prossimi giorni è attesa una svolta decisa sul fronte meteo – dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it' – Sta per arrivare infatti la più classica delle ottobrate, ovvero quel periodo, proprio nel cuore dell'autunno, in cui a dominare la scena sono un'estrema stabilità atmosferica e un aumento generale delle temperature. Il tutto è causato dall'espansione dall'Oceano Atlantico dell'alta pressione delle Azzorre verso l'Europa centro-occidentale che condizionerà il tempo anche sul nostro Paese, almeno fino al prossimo fine settimana". "Da domani in avanti spazio dunque al sole con temperature previste in generale aumento su molte delle nostre regioni. Il clou di questa ottobrata si raggiungerà nel corso del prossimo weekend: i valori termici raggiungeranno punte massime fin verso i 25-26°C al Centro-Sud e in Sicilia; solo qualche grado in meno sulle pianure del Nord, ma clima comunque molto gradevole. Da segnalare solamente la possibilità di qualche pioggia sulla Sardegna a causa di un ciclone presente tra Penisola Iberica e Nord Africa che rimarrà come 'schiacciato' tra due aree di alta pressione", conclude Gussoni.

