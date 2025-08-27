mercoledì 27 Agosto 2025
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e regali ad alta quota

(Adnkronos) – Procede a gonfie vele la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. I due non si nascondono più, e dopo una vacanza in Costiera Amalfitana, la showgirl e l'imprenditore stanno trascorrendo gli ultimi giorni di relax in montagna, immersi nella suggestiva cornice delle Dolomiti.  I fotografi di Chi hanno immortalato un momento tenero e speciale: Nino Tronchetti Provera è arrivato in elicottero a San Cassiano, dove ha raggiunto Michelle portando con sé un regalo speciale. Sorrisi, abbracci e baci hanno confermato la complicità tra i due, che sembrano in perfetta sintonia.  "Michelle e il suo amore si sono poi diretti al lussuoso Hotel Fanes, il cinque stelle di San Cassiano che, da anni, è il rifugio preferito di Michelle", si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.   Tronchetti Provera ha 55 anni, è un manager e si occupa di finanza e investimenti sostenibili. È cugino di Giovanni Tronchetti Provera, l'imprenditore del gruppo Pirelli al centro delle pagine di gossip per la sua relazione con Chiara Ferragni.  Tronchetti Provera è laureato in Economia Aziendale e ha conseguito un master all'INSEAD (The Business School of the World). Nel 1997 ha fondato Cam Tecnologie e dal 2002, per cinque anni, ha lavorato nel gruppo Telecom Italia. È il fondatore e Managing Partner di Ambienta, con sede a Milano. Sul fronte sentimentale è noto che Nino Tronchetti Provera ha alle spalle un matrimonio. L'imprenditore è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara, dalla quale ha avuto tre figlie Virginia, Allegra e Camilla.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

