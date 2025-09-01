lunedì 1 Settembre 2025
15.8 C
Rome
Top News

Milano, “18enne picchiata e violentata vicino a stazione a San Zenone”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Violenza sessuale nella notte tra sabato e domenica a San Zenone al Lambro, al confine tra le province di Milano e Lodi. La vittima è una ragazza di 18 anni. Stava andando a prendere il treno, quando uno sconosciuto l'ha afferrata e spinta in un'area boschiva, dove l'ha picchiata e ha abusato di lei. La notizia è stata anticipata oggi dai quotidiani 'La Repubblica' e 'Il Giorno'. Dopo che l'aggressore – descritto dalla vittima come di origine nordafricana – si è allontanato, la ragazza ha allertato il 112 ed è stata trasportata in codice arancione nel centro antiviolenza della clinica Mangiagalli di Milano.  Le indagini, coordinate dalla procura di Lodi, sono condotte dai carabinieri della compagnia di San Donato e del nucleo investigativo di Milano.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

