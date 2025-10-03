venerdì 3 Ottobre 2025
20.8 C
Rome
Top News

Milano-Cortina, Bozzetti (Fondazione Fiera): “Sistema pronto, mi piacerebbe maggiore coinvolgimento città”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Il sistema milanese è a pieno servizio per le Olimpiadi" di Milano-Cortina 2026. In vista dei Giochi "mi piacerebbe maggiore coinvolgimento della città. Le Olimpiadi sono dietro l'angolo, è una responsabilità specifica che sentiamo". Così il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti, intervenendo alla cerimonia di conferimento della Guirlande d’Honneur 2025 al presidente del Senato Ignazio La Russa, al calciatore Zlatan Ibrahimovic e all'ex motociclista Giacomo Agostini, che si è svolto a Milano. La pista di pattinaggio "non è solo per Olimpiadi, ma lascerà un'eredità per il territorio". E terminati i Giochi, la venue si trasformerà "per eventi concertistici o sportivi" che potranno accogliere "fino a 30 mila posti 'standing'". Per i concerti "può entrare in circuiti internazionali perché al momento non ci sono impianti in queste dimensioni". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved