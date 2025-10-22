cityfood
mercoledì 22 Ottobre 2025
Milano, donna accoltellata al volto: è caccia all’aggressore

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata accoltellata al volto da un aggressore del quale non si conosce ancora l'identità. Soccorsa dai sanitari dell'Areu 118, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia locale che è al lavoro per rintracciare l'aggressore. 
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

