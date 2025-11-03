cityfood
cityeventi
lunedì 3 Novembre 2025
Top News

Milano, donna accoltellata in piazza Gae Aulenti

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Una donna di 43 anni è stata aggredita e accoltellata questa mattina in piazza Gae Aulenti, a Milano. La dinamica non è ancora del tutto chiara e i carabinieri di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire i fatti. La donna è stata soccorsa dal personale Areu 118 e trasferita in ospedale. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap