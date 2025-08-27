Minneapolis, sparatoria in una chiesa e una scuola cattolica: possibili vittime

Redazione
(Adnkronos) – Sparatoria a Minneapolis vicino all'Annunciation Catholic School. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui l'Fbi, la polizia statale e quella locale. Il presidente del Dnc, Ken Martin, ha riferito: "C'è un attentatore qui a Minneapolis, sconosciuto il numero di vittime in una chiesa e in una scuola".  Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: "Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza".  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

