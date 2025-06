Mondiale per Club, Tardelli critica: “Torneo squilibrato”. Dossena lo smentisce

(Adnkronos) –

Il Mondiale per Club è appena iniziato, ma già fa discutere. La goleada con cui il Bayern Monaco ha steso i neozelandesi dell'Auckland City, travolti 10-0, ha fatto nascere interrogativi sulla validità del torneo che, almeno nelle sue fasi iniziali, mette di fronte squadre dal livello tecnico molto diverso: "Io reputo il Mondiale per Club un torneo squilibrato, come ha dimostrato la vittoria del Bayern. Credo che il calcio moderno si stia allargando sempre di più facendo delle cose anche evitabili, anche perché io credo che ci siano già troppe partite e troppi tornei: si gioca troppo", ha detto all'Adnkronos Marco Tardelli, campione del mondo 1982. Anche Inter e Juventus, che si preparano all'esordio nella competizione. I nerazzurri saranno in campo nella notte italiana tra martedì e mercoledì contro il Monterrey, mentre i bianconeri giocheranno alle 3 di giovedì contro l'Al Ain: "Credo che la Juventus abbia avuto più tempo per riposarsi e prepararsi anche perché ha avuto meno problemi e meno delusioni", ha detto Tardelli, "quindi credo che l'Inter, anche con un nuovo allenatore, potrebbe avere meno qualità dei bianconeri". Alle critiche al Mondiale per Club si è unito anche Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio e direttore della scuola allenatori della Figc: "Questo torneo non mi entusiasma e personalmente non lo farei. Mi dà l'impressione di essere uno di quei tornei che si potrebbe giocare più rapidamente. Come quelli in cui finita la partita vai in doccia e poi riscendi in campo. Aspettiamo e vediamo come va, magari mi sbaglio", ha detto all'Adnkronos. Di diverso avviso invece Giuseppe Dossena, un altro dei campioni del mondo 1982: "Ci sono stadi pieni e le società sono contente quindi la Fifa ha fatto un grande lavoro con il Mondiale per club: è una manifestazione da incoraggiare perché potrebbe avere un futuro con tutte queste grandi squadre provenienti da tutto il mondo". Sulle possibilità che hanno le italiane nella competizione, Inter e Juventus: "Bisogna vedere come arrivano ma credo che ci sia stato il tempo per i giocatori per recuperare e per prepararsi al meglio a un torneo in cui la competizione è elevata, tutti sperano di fare bene e credo quindi che le motivazioni per fare bene si trovino facilmente", ha concluso l'ex centrocampista. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)