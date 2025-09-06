Mondiali di pallavolo, dopo 7 anni l’Italia torna in finale: le azzurre battono il Brasile 3-2

(Adnkronos) –

L'italia di Julio Velasco vola in finale dei mondiali di pallavolo femminile. Le azzurre hanno vinto una battaglia durissima in rimonta contro un grande Brasile solo 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). L'Italia 'vendica' la sconfitta maturata in Olanda nel 2022 quando proprio il Brasile di Ze Roberto negò la finale iridata alle azzurre.

L'Italia torna così in una finale mondiale dopo sette anni e conquista la 35esima vittoria consecutiva in gare ufficiali. Nel match, in programma domani, l'Italia affronterà la Turchia che nella prima semifinale ha avuto la meglio sul Giappone 3-1. Le azzurre hanno battuto il Brasile di Gabi, per la prima volta in un mondiale, al tie break 15-13 con l'ultimo punto di Paola Egonu in una partita difficilissima, dove alla fuoriclasse brasiliana non sono bastati 29 punti. La squadra di Velasco con alcune giocatrici acciaccate come Fahr e Orro perdono sul filo il primo set 25-22 e ribattono colpo su colpo nelle secondo con lo stesso punteggio. Il terzo parziale è stato il più tirato con le verdeoro che si sono imposte sul filo di lana 30-28. Poi l'Italia torna avanti, con Velasco che da i consigli giusti alla sua squadra per chiudere 25-22 per il 2-2. Si va al tie break finale con l'Italia che parte avanti, poi superata dal Brasile ma alla fine le azzurre mettono testa e cuore e chiudono 15-13 per conquistare l'accesso in finale contro la Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli. Una sfida in casa per il libero azzurro Monica Di Gennaro.