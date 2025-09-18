Mondiali pallavolo, oggi Italia-Ucraina: orario e dove vederla

(Adnkronos) – L'Italia torna in campo ai Mondiali di pallavolo 2025. Oggi, giovedì 18 settembre, l'Italvolley del ct Ferdinando De Giorgi affronta l'Ucraina – in diretta tv, in chiaro, e streaming – nella terza partita della manifestazione. Nelle Filippine, gli azzurri hanno battuto all'esordio l'Algeria con un netto 3-0, perdendo poi con il Belgio 3-2. La sfida di oggi sarà dunque cruciale per il passaggio del turno: ecco orario e dove vederla in tv e streaming.

Italia-Ucraina ai Mondiali di pallavolo inizierà oggi alle 15.30. Le partite del torneo maschile sono trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Rai. Il match si potrà seguire anche in streaming su Rai Play, gratis, sulla piattaforma di Dazn e su Vbtv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)