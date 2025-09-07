domenica 7 Settembre 2025
Mondiali pallavolo, oggi la finale Italia-Turchia: orario e dove vederla in chiaro

Redazione

(Adnkronos) – L'Italvolley torna in campo per la storia. Oggi, domenica 7 settembre, la Nazionale del ct Julio Velasco affronta la Turchia nell'ultimo atto del Mondiale di pallavolo femminile in Thailandia. Le azzurre arrivano dall'epica vittoria in rimonta contro il Brasile, mentre le avversarie hanno eliminato il Giappone in semifinale. Le campionesse olimpiche giocano anche per un en plein che sarebbe clamoroso: l'obiettivo è affiancare l'oro iridato a quello olimpico e al successo di agosto in Nations League. Ecco orario della partita e dove vederla in tv e streaming.  Il match tra Italia e Turchia inizierà alle 14:30 e sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, sulla Rai (da definire il canale). Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

