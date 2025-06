Monti (Aifa): “Con Fondo farmaci innovativi, accesso a nuove tecnologie”

(Adnkronos) – "L'Italia ha la fortuna di avere un Fondo farmaci innovativi che è stato aumentato da questo Governo a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Questo dà la possibilità ai pazienti di poter avere un accesso precoce a nuove tecnologie. Si sta lavorando per definire i criteri: entro l'estate saranno pronti per dare la possibilità di fornire già subito accesso a nuove terapie ai pazienti italiani". Così all'Adnkronos Salute

Emanuele Monti, componente del Cda Aifa (Agenzia italiana del farmaco) e presidente della IX Commissione permanente del Consiglio regionale della Lombardia, partecipando oggi a Milano all'evento promosso da Kedrion Biopharma 'Science meets Humanity. Il futuro del biofarmaceutico tra plasma e nuove terapie'. "Un altro grande ambito di lavoro è quello dell'Health Technology Assessment (Hta), impegnato nella riforma dei criteri europei di accesso alle nuove terapie – aggiunge Monti – L'Italia deve avere la capacità di utilizzare questo nuovo framework europeo per dare possibilità ai pazienti italiani di non rimanere indietro e per essere luogo dove innovare, portare investimenti, ricerca e sviluppo. L'obiettivo è far crescere ancora di più un'industria che oggi già pesa il 5% del Pil nazionale, rendendola più strategica per tutta l'Europa". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)