Monza, donna accoltellata in casa a Muggiò: arrestato il marito

(Adnkronos) – Una donna di 31 anni è stata ferita a coltellate in casa a Muggiò (Monza). Soccorsa, è stata portata in ospedale in gravi condizioni ed è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monza che hanno arrestato portato in caserma il marito. L'uomo, 43 anni, è stato arrestato. Da una prima ricostruzione, sarebbe stato il 43enne a colpire la moglie con l'arma da taglio.

