mercoledì 14 Gennaio 2026
Top News

Morto con ferita al torace a Magenta, colpito dal proprietario di casa durante furto in villa

Redazione
(Adnkronos) – Giallo risolto a Magenta nel Varesotto. L'uomo lasciato in fin di vita fuori dall'ospedale di Magenta e morto poco dopo aveva tentato poco prima di rubare in una villa di Lonate Pozzolo. A colpirlo era stato il proprietario di casa, che verso le 11 ha sentito un rumore sospetto, è andato a controllare e ha sorpreso così i due ladri in azione.  Ne è nata – fanno sapere i carabinieri del comando provinciale di Varese in una nota – una violenta lite, nel corso della quale il proprietario è stato colpito con diversi pugni al volto e ha sferrato la coltellata mortale. Dopo la coltellata sferrata dal proprietario di casa, i due ladri sono fuggiti velocemente a bordo di un'auto, guidata da un terzo complice, che li attendeva all'esterno. Da lì la corsa all'ospedale di Magenta, in provincia di Milano, dove l'uomo è stato subito soccorso, ma è morto poco dopo.  Le indagini sull'accaduto, coordinate dalla procura di Busto Arsizio, sono affidate ai carabinieri della locale Busto Arsizio e del nucleo investigativo provinciale.   
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

