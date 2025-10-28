cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
Morto Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani: aveva 91 anni

Redazione

(Adnkronos) – E' morto all'età di 91 anni Mimmo Jodice, uno dei più grandi fotografi italiani del secondo Novecento. Era nato a Napoli il 29 marzo 1934.  
—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

