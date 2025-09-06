sabato 6 Settembre 2025
MotoGp Catalogna, Alex Marquez in pole: Bagnaia parte 21esimo

Redazione

(Adnkronos) – E' di Alex Marquez con la Ducati Gresini la pole position nel Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo ha chiuso con il tempo di 1.37.536 e si piazza davanti al francese Fabio Quartararo su Yamaha e il fratello e leader della classifica mondiale Marc Marquez con la Ducati ufficiale a 0"409.  Seguono Franco Morbidelli, Pedro Acosta e Fabio di Giannantonio, mentre in terza fila partiranno Johann Zarco, Ai Ogura ed Enea Bastianini. Luca Marini si piazza decimo, seguito da Brad Binder e Marco Bezzecchi che chiude solo dodicesimo. Fuori in Q1 Jorge Martin e Pecco Bagnaia, che scatteranno rispettivamente 18° e 21°, per l'italiano è il secondo peggior risultato in qualifica in carriera. Alle 15 la gara Sprint. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

