MotoGp, oggi si corre a Misano: orario, griglia di partenza e dove vedere Gran Premio di San Marino

(Adnkronos) – Torna la MotoGp con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma oggi domenica 14 settembre. Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il Motomondiale arriva per il sedicesimo appuntamento della stagione. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, ormai a un passo dalla conquista del suo nono titolo mondiale, che però non potrà arrivare in questo weekend. In pole position c'è Bezzecchi. Ecco orari, programma e dove vedere Gp di San Marino in tv e in streaming. Ecco la griglia di partenza del Gp di San Marino di oggi, domenica 14 settembre: 1. Marco Bezzecchi 2. Alex Marquez 3. Fabio Quartararo 4. Marc Marquez 5. Franco Morbidelli 6. Luca Marini 7. Fabio Di Giannantonio 8. Francesco Bagnaia 9. Pedro Acosta 10. Fermìn Aldeguer 11. Jorge Martin 12. Joan Mir Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini verrà trasmesso oggi alle 14 su Sky Sport (canale Sky Sport MotoGp, 208) e in streaming su Sky Go e NOW. Anche su TV8 sarà visibile in diretta la gara. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)