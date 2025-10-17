sabato 18 Ottobre 2025
MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Redazione
(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte dal circuito di Phillip Island dove sabato 18 ottobre andranno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Australia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Nell'ultimo appuntamento del calendario in Indonesia a vincere è stata la Ducati Gresini dello spagnolo Fermin Aldeguer, seguito da altri due piloti iberici, Pedro Acosta, secondo con la sua KTM, e l'altra Gresini di Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo e ai box per infortunio. Chiamata al riscatto la Ducati di Pecco Bagnaia, soltanto sedicesimo in Indonesia.  Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Australia andranno in scena sabato 18 ottobre. Le qualifiche sono in programma dall'1.50 alle 2.30 ora italiana, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 6.   Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d'Australia saranno visibili in diretta televisiva su SkySport e in chiaro su TV8, oltre che disponibili in streaming sull'app SkyGo, su NOW e   
