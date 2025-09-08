Mtv Music Awards 2025, Lady Gaga è l’artista dell’anno, tutti i vincitori

(Adnkronos) –

Lady Gaga artista dell'anno agli Mtv Music Awards 2025, battendo concorrenti del calibro di Taylor Swift, Beyoncé e Kendrick Lamar e dedicando il premio ai suoi fan 'Little Monster' e al fidanzato Michael Polansky: “Non riesco a esprimere a parole cosa significhi per me. “Essere un'artista è un tentativo di connettere le anime delle persone in tutto il mondo. Essere un'artista è una disciplina, un mestiere che ha lo scopo di raggiungere il cuore di qualcuno, dove mette radici, e ricordare loro di sognare. Essere un'artista è una responsabilità", ha detto.

Sabrina Carpenter e Ariana Grande hanno vinto tre premi ciascuna. Gaga, che ha ricevuto 12 nomination, ha anche vinto i premi per la migliore regia e la migliore direzione artistica per Abracadabra, oltre ad aggiudicarsi la categoria migliore collaborazione per Die With A Smile insieme a Bruno Mars. Ariana Grande ha portato a casa tre statuette grazie a Brighter Days Ahead: Video of the Year, Best Pop e Best Long Form Video. Mentre Sabrina Carpenter ha vinto Best Pop Artist, Best Album per Short n’ Sweet e Best Visual Effects per Manchild. Mars ha anche collaborato con la cantante dei Blackpink Rose per aggiudicarsi il premio come canzone dell'anno per APT, mentre i Blackpink sono stati nominati miglior gruppo.

Mariah Carey ha ottenuto il suo primo premio con la vittoria nella categoria R&B per Type Dangerous, prima di aggiudicarsi il secondo con il Video Vanguard Award. “È fantastico MTV, non so perché ci hai messo così tanto”, ha scherzato in un videomessaggio prima di esibirsi più tardi durante lo show. I nuovi premi alla carriera sono andati a Ricky Martin, che ha eseguito un medley iniziando con Livin' La Vida Loca, con il Latin Icon Award, e al rapper Busta Rhymes, che ha ricevuto il Rock The Bells Visionary Award. Ricevendo il premio da Jessica Simpson, Martin ha detto: “Vogliamo solo abbattere i confini e mantenere viva la musica”. Con un premio è stato ricordato anche l'ex cantante dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, scomparso a luglio all'età di 76 anni, con un'esibizione introdotta da un videomessaggio di suo figlio Jack e dei suoi figli. Il cantante britannico Yungblud si è unito a Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, insieme al chitarrista degli Extreme Nuno Bettencourt, per eseguire successi come Crazy Train, Changes e Mama, I'm Coming Home. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)