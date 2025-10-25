cityfood
cityeventi
sabato 25 Ottobre 2025
Top News

Musetti-Zverev, oggi la seconda semifinale di Vienna – Diretta

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti in semifinale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 25 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Musetti, nei turni precedenti, ha eliminato prima il serbo Medjedovic, che da lucky loser era subentrato dopo il ritiro di Tsitsipas, all'esordio e poi l'argentino Etcheverry e il francese Moutet nei quarti, regolato in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.   Zverev invece ha superato il britannico Fearnley, l'azzurro Arnaldi ed è volato in semifinale senza giocare dopo il ritiro dell'olandese Griekspoor.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap