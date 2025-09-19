Napoli, studentessa spagnola di 20 anni travolta e uccisa sulle strisce da Suv: alla guida un 18enne

(Adnkronos) – Una studentessa spagnola è stata travolta e uccisa da un Suv a Napoli. È accaduto stanotte intorno alle 2 lungo il corso Umberto I. A perdere la vita una ragazza di 20 anni, in Italia nell'ambito del programma Erasmus. Secondo una prima ricostruzione operata dalla Polizia locale di Napoli, la ragazza sarebbe stata investita dal Range Rover guidato da un 18enne mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Subito soccorsa, è morta all'arrivo all'Ospedale del Mare per le gravi ferite riportate. Ora la posizione del 18enne è al vaglio degli inquirenti: sequestrata l'auto, gli è stata ritirata la patente ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici per capire se abbia fatto uso di sostanze stupefacenti o alcool. È indagato per omicidio stradale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)