mercoledì 29 Ottobre 2025
Nordio a La Russa: “Gioco non valeva la candela? Valeva un candelabro”

Redazione
(Adnkronos) – "Valeva un candelabro…". Replica così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, uscendo dal Senato, ai giornalisti che gli domandano delle parole del presidente Ignazio La Russa, che ieri sera, mentre era alla Buvette, in compagnia dello stesso Nordio, aveva detto: "Giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela…". "Io personalmente sono stato tra gli artefici della separazione delle funzioni, che non separava le carriere ma rendeva, com'è tutt'ora, difficile il passaggio da una carriera all'altra – ha affermato La Russa – Per cui è giusta la separazione delle carriere ma forse il gioco non valeva la candela. Mentre invece l'aspetto dei due Csm è un tentativo, vediamo se riesce, di ridurre il peso delle correnti, non so se riesce…".  
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

