venerdì 3 Ottobre 2025
9.4 C
Rome
Top News

Nubifragio a Brindisi, disperso 63enne: recuperata auto

Redazione
(Adnkronos) – E' stata recuperata nella notte dai vigili del fuoco nelle campagne di Ostuni, in provincia di Brindisi, l'automobile, una Mercedes a bordo della quale c'era un uomo di 63 anni, travolta da acqua e fango durante il nubifragio che ha colpito l'area ieri sera. La vettura è stata pesantemente danneggiata. I soccorritori stanno cercando l'automobilista. La moglie si è salvata.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

