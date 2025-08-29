sabato 30 Agosto 2025
Nuovi ispettori Inps e Inail, Schifone (Fdi): “Segnale governo a favore di legalità”

(Adnkronos) – "Esprimiamo ampia soddisfazione in merito all’autorizzazione di 514 nuove assunzioni di ispettori di vigilanza in INPS e INAIL. Il decreto, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e quello dell’Economia, consente in particolare all’INPS di assumere 403 ispettori e all’INAIL fino a 111 unità, tutti a tempo indeterminato". Lo segnala in una nota Marta Schifone, parlamentare di Fratelli d'Italia e membro della Commissione Lavoro, osservando come "queste assunzioni rappresentano un significativo passo avanti nel rafforzamento della legalità e nella garanzia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in Italia, rispondendo all'esigenza di migliorare il controllo delle irregolarità". "Una iniziativa – aggiunge – che è un chiaro segnale dell’impegno dell’esecutivo e della nostra Maggioranza a favore di un lavoro sicuro e di qualità, in linea con il programma di Governo". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

