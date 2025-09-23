Oggi torna Ken Follett, il nuovo romanzo su misteri e segreti di Stonehenge

(Adnkronos) – Da sempre attratto dalle storie di persone comuni che compiono imprese apparentemente irrealizzabili, Ken Follett ha scritto stavolta un romanzo epico sulla costruzione di Stonehenge, ancor oggi uno dei più grandi misteri del mondo. 'Il cerchio dei giorni' edito in Italia da Mondadori è da oggi, 23 settembre, in libreria in contemporanea mondiale. La sua storia ha inizio intorno all’anno 2500 'prima dell’era comune'. Seft, un giovane cavatore di selce, attraversa la Grande Pianura per assistere ai rituali che segnano l’inizio d'anno. Il ragazzo trasporta le pietre da barattare al Rito di Mezza Estate, celebrato con canti e danze, cui partecipano le genti dei dintorni. Seft spera di incontrarvi Neen, di cui è innamorato e con la quale sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in una comunità di pastori, offrendo al giovane una via di fuga dal padre violento e dai fratelli. Joia, sorella di Neen, ha talento e carisma. Da ragazzina, osservando la cerimonia delle sacerdotesse, immaginava la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso, eretto con le pietre più grandi del mondo disposte in cerchio. Divenuta sacerdotessa si allea con Seft: insieme si dedicheranno a questo progetto visionario. Ma nella Grande Pianura si preannunciano tempi difficili per tutti.

Follett è uno degli autori più amati al mondo, con 38 libri pubblicati e oltre 198 milioni di copie vendute. È tradotto in più di 80 paesi e in 40 lingue. Il suo primo bestseller è stato 'La cruna dell’Ago' (1978), una spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1989 è uscito 'I pilastri della terra', diventato poi il suo romanzo più famoso, al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo. I suoi sequel, 'Mondo senza fine' e 'La colonna di fuoco', e il prequel 'Fu sera e fu mattina', hanno avuto altrettanto successo e la serie di Kingsbridge ha venduto più di 50 milioni di copie. L’autore britannico vive nell’Hertfordshire, in Inghilterra, con la moglie Barbara. Hanno cinque figli, sei nipoti e tre labrador. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)