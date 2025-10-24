cityfood
‘Ok, il prezzo è giusto’ su Rai1 dopo Sanremo, Insinna in pole per conduzione

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Ci vorrà ancora qualche mese per vedere il ritorno in tv, su Rai1, di 'Ok, il prezzo è giusto', uno dei format più iconici della televisione italiana. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la Rai starebbe valutando la messa in onda del game show in prima serata non prima di fine febbraio, dopo le Olimpiadi invernali e dopo il Festival di Sanremo. Il progetto, ancora in fase di definizione, prevederebbe inizialmente un ciclo di 3 o 4 puntate, con una formula rinnovata rispetto al format all'originale.  Per la conduzione, il nome in pole position sarebbe quello di Flavio Insinna, che non conduce un programma seriale sulla Rai da quando nel 2023 si è conclusa la sua fortunata esperienza a 'L'Eredità'. Da allora, ha condotto 'Famiglie d'Italia' su La7 nel 2024. Su Rai1 è però tornato negli ultimi due anni per partecipare a diversi programmi, compresa l'edizione attualmente in onda di 'Tale e Quale Show'. Non sarebbe la prima volta che Insinna riporta in tv un format storico: nel 2021 toccò sempre a lui testare un ritorno estivo su Rai1 del format 'Il pranzo è servito'.  Al momento vige il massimo riserbo da parte di Viale Mazzini e non vi sono conferme ufficiali. Tra le incognite, secondo i rumors, ci sarebbe anche il titolo definitivo del programma, che potrebbe anche discostarsi da quello storico. 
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

