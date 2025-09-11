Omicidio Kirk, continua la caccia al killer dell’attivista conservatore

(Adnkronos) – Continua la caccia al killer dell'attivista conservatore Charlie Kirk, ucciso a colpi d'arma da fuoco durante un evento alla Utah Valley University. Due persone considerate sospette sono state successivamente rilasciate, ha riferito il Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che sta conducendo le indagini insieme all'FBI. "Sono in corso indagini e una caccia all'uomo per individuare l'assassino", ha affermato. Si ritiene che l'assassino abbia sparato una volta da un tetto vicino al cortile del campus dove Kirk è stato ucciso. "Non è possibile fornire ulteriori chiarimenti per proteggere l'integrità della nostra indagine", hanno affermato le autorità. Un video ripreso da un partecipante pochi istanti dopo che Kirk è stato colpito mostra una figura che si abbassa mentre corre sul tetto del Losee Center, un edificio proprio di fronte a dove era seduto l'atticista quando è stato colpito. (VIDEO). Il presidente Donald Trump ha espresso il suo "dolore e la sua rabbia" per l'omicidio di Charlie Kirk e ha accusato la retorica della "sinistra radicale". "Charlie ha ispirato milioni di persone e stasera tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano sono uniti nello shock e nell'orrore", ha detto il presidente. "Questo è un momento buio per l'America", ha aggiunto il presidente. Il presidente ha collegato la morte di Kirk alla sua sparatoria a Butler, in Pennsylvania, e ad altri episodi di violenza, tra cui la sparatoria di un dirigente della UnitedHealthcare a New York a dicembre e la sparatoria del 2017 del leader della maggioranza alla Camera Steve Scalise mentre si scagliava contro la "violenza politica della sinistra radicale". "Questo tipo di retorica è direttamente responsabile del terrorismo a cui assistiamo oggi nel nostro Paese, e deve cessare immediatamente. La mia amministrazione troverà tutti coloro che hanno contribuito a questa atrocità", ha affermato Trump, che ha promesso ulteriori azioni, anticipando un piano più ampio per reprimere la violenza politica. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)