martedì 9 Settembre 2025
11.4 C
Rome
Top News

Operaio morto a Roma, I Municipio: “Profondo dolore per ennesima vittima”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Il I Municipio esprime profondo dolore per l’ennesima morte sul lavoro avvenuta sulla banchina del Tevere all’altezza di Piazza Trilussa. Dobbiamo combattere ogni giorno e sempre di più le morti sul lavoro: lavoratori e lavoratrici che la mattina escono di casa per andare a lavorare e non fanno più ritorno. La ricerca ossessiva del profitto non può e non deve avvenire sulla pelle delle persone, la sicurezza non è un lusso su cui si può tagliare o fare a meno, la vita delle persone viene prima. Il I Municipio rinnova il suo impegno nel contrastare questa piaga e si stringe intorno alla famiglia esprimendo il proprio cordoglio". Così in una nota il I Municipio di Roma Capitale.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved