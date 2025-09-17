giovedì 18 Settembre 2025
10.1 C
Rome
Top News

Orlando (Reg. Puglia): “Puglia ha usato bene fondi Ue”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Le politiche di coesione "sono state fondamentali per la Puglia", regione che ha saputo "utilizzare bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles". È quanto dichiarato da Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della  Regione Puglia, a margine del seminario intitolato "Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future", organizzato nell'ambito della Fiera del Levante a Bari. La Puglia diventa cosi regione virtuosa "contravvenendo all'idea di un Sud incapace". "https://citynotizie.it/wp-content/uploads/2025/09/PASQUALEORLANDO.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved