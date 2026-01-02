cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
Palermo, nuovi colpi di arma da fuoco contro la chiesa dello Zen

Redazione
Redazione
(Adnkronos) – Nuovo attacco con colpi d'arma da fuoco contro la chiesa di San Filippo Neri allo Zen a Palermo. I proiettili sono stati sparati nel muro e hanno danneggiato il quadro elettrico. Sul posto ci sono i poliziotti della Scientifica. Nei giorni scorsi erano stati sparati colpi di arma da fuoco contro l'ingresso secondario della chiesa del quartiere Zen, in via Fausto Coppi.  Inoltre ieri due giovanissimi, a bordo di uno scooter elettrico, hanno bloccato l'autista della linea 619 che stava per entrare allo Zen 2 e gli hanno puntato la pistola, dicendo 'Da qui non si passa'. Il Presidente dell'Amat, l'Azienda trasporti di Palermo, Giuseppe Mistretta, ha scritto al Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, dopo le minacce. "Non possiamo più andare avanti così dopo la sassaiola avevamo addirittura potenziato la linea che collega San Filippo Neri alla città. Adesso però basta. Serve maggiore sicurezza e controllo", scrive Mistretta al Prefetto. "Questa volta si è superato davvero il limite", dice ancora.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

