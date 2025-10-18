sabato 18 Ottobre 2025
18.1 C
Rome
Top News

Paolini, doppia festa: ufficiale la seconda partecipazione consecutiva alle Wta Finals (anche in singolare)

Redazione
Redazione

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini può festeggiare. L'azzurra, attuale numero 6 del ranking Wta è da oggi certa della partecipazione anche alle Wta Finals in singolare. La tennista toscana si aggiunge così ad Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys. L'ufficialità della sua partecipazione al torneo di Riad arriva dal fatto che la prossima settimana non potrà essere superata da Mirra Andreeva, che non sarà a Tokyo.  Per Jasmine, già qualificata al torneo di doppio con Sara Errani, è il coronamento (ancora) di un'annata stellare.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap