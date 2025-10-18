sabato 18 Ottobre 2025
7 C
Rome
Top News

Paolini-Rybakina, oggi l’azzurra in campo nella semifinale di Ningbo – Diretta

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Tempo di semifinale per Jasmine Paolini. La tennista azzurra sfida torna oggi, sabato 18 ottobre la kazaka Elena Rybakina, numero nove del mondo – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella semifinale del Wta 500 di Ningbo. Paolini, nei turni precedenti del torneo, ha battuto la russa Kudermetova e la svizzera Bencic, mentre Rybakina ha superato l'ucraina Yastremska e l'australiana Tomljanovic.  In caso di vittoria Paolini affronterebbe in finale la vincente della sfida tra le russe Shnaider e Alexandrova.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

