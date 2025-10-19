cityfood
Papa ha proclamato sette nuovi santi

(Adnkronos) – Il Papa ha proclamato sette nuovi santi, espressione della Chiesa universale. Sono Bartolo Longo, José Gregorio Hernández Cisneros, Ignazio Maloyan, Peter To Rot, Vincenza Maria Poloni; María Carmen Rendiles Martínez; Maria Troncatti.  Il prefetto del Dicastero per le cause dei Santi, card. Marcello Semeraro, ha tratteggiato brevemente le vite dei sette beati. Quindi la proclamazione del Papa con la formula del rito e gli applausi dei fedeli in piazza San Pietro.  In particolare, tra i nuovi santi proclamati dal Papa ci sono tre italiani, due martiri, un arcivescovo armeno, un catechista. Per il Venezuela è la prima volta.  In piazza San Pietro per la canonizzazione da parte del Papa dei sette nuovi beati c’è il capo dello Stato, Sergio Mattarella, che guida la delegazione italiana in piazza con il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.  
