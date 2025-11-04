Pappalardo a ‘Belve’: “Offese a Meloni? Chiesi scusa alla seconda canzone”

(Adnkronos) – Gli alti e bassi della sua carriera, dal successo al "periodo buio e di indifferenza generale" dopo alcuni flop, fino alla rinascita con 'Ricominciamo'. Adriano Pappalardo sarà ospite stasera nella seconda puntata di 'Belve', il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla sesta stagione. Cantante, attore e personaggio televisivo, Pappalardo si mette a nudo per parlare con ironica sincerità della sua lunga carriera, di amore, sesso e tradimenti. E a Fagnani ammette di non aver ancora digerito che all’Isola dei famosi Al Bano abbia avuto un cachet più alto del suo. "A me hanno dato 30mila euro, a lui mi pare 1milione e 200mila", dice. "All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo! Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura". "Non è che quando ha partecipato era un lord, ha litigato con tutti, pure con le noci di cocco!", fa notare Fagnani. Nello studio di Belve Pappalardo parla anche delle offese rivolte alla presidente del Consiglio. "Durante una recente serata musicale ha lanciato un’invettiva contro la premier Meloni, insultandola con gesti e parolacce volgari. Perché l’ha fatto?", chiede Fagnani. "Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa", risponde Pappalardo. "Non solo un gesto", precisa la giornalista che insiste: "Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto 'qua siamo tutti di sinistra'. È vero o se l’è inventato?". "Inventato no. Ho sentito qualcosa…". Sketch altrettanto divertenti quando Pappalardo accenna Yesterday con il suo "inglese maccheronico". "Un suo cavallo di battaglia, ma le parole un po’ le inventa", chiede Fagnani. "Anche Battisti faceva provini cantando un falso inglese. Celentano fece Prisencolinensinainciusol", dice Pappalardo cantando il brano. Attraverso le domande di Fagnani, Pappalardo parla del suo lungo matrimonio. "Ha raccontato un suo tradimento", lo incalza la giornalista. "Stavo girando la Piovra e c’è stata una ragazza", ammette Pappalardo, che poi rivela che sua moglie gli disse di volersi vendicare con lui andando con Michele Placido. “Lei l’avrebbe sopportato?” chiede la giornalista. “Un suo tradimento? No”, la sua secca risposta. “Ha detto che per lei il sesso è al primo posto di un’unione. È ancora così?” chiede Fagnani. “Vale ancora e oggi è ancor più bello”. “Ha dichiarato di poter durare 2-3 ore consecutive”, prosegue Fagnani. “Chi l’ha detto?” si sorprende Pappalardo. “Come chi, lei!” sorride Fagnani.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)