cityfood
cityeventi
domenica 19 Ottobre 2025
11 C
Rome
Top News

Parigi, rapina al Louvre

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "Una rapina è avvenuta stamani all'apertura del Louvre. Non ci sono feriti da segnalare". E' quanto comunica via X il ministro della Cultura, Rachida Dati. "Sono sul posto con il personale del Museo e la Polizia – aggiunge – Sono in corso gli accertamenti". 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap