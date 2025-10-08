Parlamento europeo boccia uso di termini come ‘salsiccia di tofu’ o ‘hamburger vegetale’

(Adnkronos) – Hamburger, bistecca e salsiccia sono solo di carne: quelli vegani vanno chiamati diversamente. E' quanto ha stabilito oggi, mercoledì 8 ottobre, il Parlamento europeo con 532 voti favorevoli, 78 contrari e 25 astenuti. Gli europarlamentari chiedono anche maggiore chiarezza sull’uso dei termini "giusto", "equo" o equivalenti per i prodotti agricoli, proponendo che criteri per consentirne l'inserimento in etichetta includano il contributo dei prodotti allo sviluppo delle comunità rurali e alla promozione delle organizzazioni di agricoltori. "Si chiede inoltre che l'espressione 'filiera corta' sulle etichette o nella pubblicità sia riservata ai prodotti realizzati nell’Ue con un numero limitato di intermediari tra agricoltore e consumatore finale, scambiati su brevi distanze o in tempi ridotti", spiega il comunicato. Inoltre, per quanto riguarda gli antiparassitari, la posizione del Parlamento europeo è che gli alimenti e i mangimi di origine vegetale o animale possono essere importati da Paesi terzi solo se i livelli di residui di antiparassitari sono inferiori ai limiti massimi consentiti per i prodotti dell'Ue. Le delegazioni italiane si sono invece spaccate sull'emendamento relativo alla definizione di carne e le relative denominazioni, passata con l'appoggio di 355 sì, 247 no e 30 astensioni: tra gli altri, tutti i deputati M5s e diversi membri del Pd si sono schierati contro. I negoziati con gli Stati membri sulla forma finale della legge inizieranno martedì prossimo.

