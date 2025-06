Perché Belve Crime stasera non va in onda? Quando torna il talk di Fagnani

(Adnkronos) – 'Belve Crime' questa sera, martedì 17 giugno, non andrà in onda su Rai2. Nessuno stop improvviso e nessuna cancellazione, per lo spin-off di Francesca Fagnani non era prevista una seconda puntata, oltre a quella di debutto andata in onda martedì 10 giugno con l'intervista esclusiva a Massimo Bossetti che ha tenuto incollati allo schermo 1.570.000 telespettatori. A chiarire ogni dubbio è arrivata una nota ufficiale. "Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi d’informazione, Direzione Intrattenimento Prime Time ribadisce che di ‘Belve Crime’ era prevista una sola puntata per questa stagione", ha comunicato Rai2. "Nessun 'calendario, con più puntate' di Belve Crime era mai stato annunciato. In aggiunta, si fa notare che, non a caso, al termine della puntata dello scorso 10 giugno, la conduttrice Francesca Fagnani ha salutato il pubblico dando appuntamento alla prossima stagione”. Il programma condotto da Francesca Fagnani tornerà sicuramente con una nuova stagione sempre su Rai2. Come riportato da Adnkronos, Francesca Fagnani ha firmato un nuovo contratto biennale con la Rai. Per la prossima stagione sarebbe previsto anche un incremento delle puntate di ‘Belve’ per la conduttrice e ideatrice del format, oltre al possibile ritorno di 'Belve Crime', dopo la puntata di esordio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)