sabato 18 Ottobre 2025
7 C
Rome
Top News

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata in parcheggio facoltà Economia

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – Un ragazzo di 20 anni, di origini straniere, è morto nella notte dopo esser stato ferito con una coltellata nel parcheggio della facoltà di Economia, a Perugia. Sul posto i sanitari del 118 che, dopo inutili tentativi di rianimazione, hanno chiamato i poliziotti ora impegnati nelle indagini.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

