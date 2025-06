Pichetto Fratin: “Impegnati verso net zero al 2050”

(Adnkronos) – L’impegno del governo sul fronte della lotta al cambiamento climatico parte dalla necessità dell'abbandono dei fossili, per farlo “è stato delineato un percorso dal Piano nazionale integrato energia e clima al 2030, che ha un primo obiettivo di 131 gigawatt di rinnovabili per poi arrivare, naturalmente, al net zero al 2050”. Così il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla sala del Refettorio della Camera dei Deputati, dove ha avuto luogo la presentazione del libro ‘Proteggere il Futuro – Sicurezza energetica, resilienza economica e ambientale nell’era delle tre transizioni globali’ di Luca Dal Fabbro, presidente di Iren. “Stiamo portando avanti la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico e da eolico, lavorando per incrementare, laddove possibile, l'idroelettrico e il geotermico. Nel prossimo decennio, inoltre, ci saranno valutazioni anche sul nuovo nucleare – aggiunge il ministro – per un mix di tutte le energie che hanno emissioni zero”. Investimenti in rinnovabili e avvicinamento al nucleare di nuova generazione “è quanto prevede il percorso definito dal Piano nazionale integrato energia. Attualmente la nostra energia è prodotta anche con 60 miliardi di metri cubi di gas – precisa Pichetto – ma il percorso è delineato in modo chiaro con il primo target al 2030. Poi, naturalmente, lo scenario successivo prevede l'integrazione dello scenario ordinario con il nuovo nucleare. Non c'è ancora lo strumento, ma noi dobbiamo comunque dotarci di un quadro legislativo in grado di permettere a questo Paese di decidere al momento opportuno”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)