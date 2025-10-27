cityfood
cityeventi
lunedì 27 Ottobre 2025
Top News

Pier Paolo Pasolini, Veltroni: “La sua morte rimane un mistero ma non l’ha ucciso Pelosi”

Redazione
Redazione

(Adnkronos) – "La morte di Pasolini rimane un mistero. Per varie ragioni ho approfondito la vicenda e rimango dell'idea che Pasolini non fosse stato ucciso da Pelosi, me lo disse lo stesso Pelosi". Così l'ex sindaco di Roma Walter Veltroni a Radio Radicale, durante l'inaugurazione dell'opera di Nicola Verlato 'Assassinio di P.P.P/ Marlowe' allestita nella Sala della Sacrestia del complesso di Vicolo Valdina a Roma.  "Ho grande nostalgia della sua libertà, della sua irregolarità, del suo coraggio, al tempo stesso del suo impegno civile", ha aggiunto Veltroni a quasi 50 anni dalla morte del poeta assassinato all'idroscalo di Ostia il 2 novembre 1975.  
—culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap